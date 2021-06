Daniel Adrião diz que resultado foi "vitória" contra unanimismo no PS

O dirigente socialista Daniel Adrião, que obteve 6% dos votos nas diretas contra António Costa, salientou que o seu resultado representa "um crescimento" quanto às últimas duas eleições em que participou e "uma vitória" contra o unanimismo.Em declarações à Lusa, Daniel Adrião, que se recandidatou pela terceira vez consecutiva nas diretas do PS, disse ainda "aguardar pelos resultados definitivos e totais", considerando que "é fundamental para a transparência eleitoral saber o número de votantes, em quem votaram e a taxa de abstenção"."Essa informação continua a faltar", apontou.Segundo a Comissão Organizadora do Congresso (COC), António Costa foi eleito com 94% dos votos, sendo que Daniel Adrião obteve 6% dos votos validamente expressos. No comunicado, não se refere o número de votantes nem a taxa de participação, com fonte do PS a remeter esses dados para o final do apuramento."De acordo com estes resultados a minha votação melhorou em relação às últimas diretas e cresci eleitoralmente, o que não posso deixar de considerar extraordinário, tendo em conta as circunstâncias particularmente adversas em que decorreram estas eleições", afirmou.Em 2016, Daniel Adrião não chegou aos 3% dos votos e, há dois anos, obteve 4% dos votos, sempre tendo como único adversário António Costa."As regras do jogo foram subitamente alteradas a meio do jogo: o número de delegados eleitos foi drasticamente reduzido para metade, o voto eletrónico foi introduzido sem possibilidade de fiscalização e escrutínio, o congresso foi retalhado e disperso por 13 locais diferentes, o desafio que fiz a António Costa para debater comigo foi recusado, e a desigualdade de meios e tratamento foi uma constante", enumerou.Para o dirigente socialista, "tudo estava preparado para que António Costa obtivesse 100% dos votos e 100% dos delegados"."Nestas circunstâncias, qualquer resultado que fosse menos que 100% para António Costa constitui, na minha perspetiva, uma vitória, porque todos os que não aceitam o unanimismo e se batem para que o PS seja um partido pluralista ficaram a ganhar", defendeu.A sua candidatura, acrescentou, "impediu que o pensamento único se impusesse sem oposição e sem resistência"."Claro que a máquina do poder irá impor a sua força autocrática e desigual, mas a chama da liberdade de pensamento e de expressão brilhará ao fundo do túnel e alimentará a esperança dos que lutam pelo sonho de uma democracia plena e de um PS renovado, diferente e plural", defendeu Adrião, que lidera uma tendência interna que representa cerca de 15% da Comissão Política do PS.O dirigente socialista diz ter dados que indicam que a sua candidatura também cresceu em número de delegados eleitos ao Congresso.António Costa foi reeleito no sábado secretário-geral do PS, com 94% dos votos, para um novo mandato de dois anos, de acordo com resultados provisórios divulgados hoje pela Comissão Organizadora do Congresso (COC) do PS.Costa foi pela primeira vez eleito secretário-geral do PS em novembro de 2014, depois de ter vencido com cerca de dois terços dos votos, em eleições primárias abertas a todos os simpatizantes, em setembro desse ano, o então líder socialista, António José Seguro.Em 2016 e 2018, António Costa foi reeleito secretário-geral do PS em eleições diretas partidárias sempre com mais de 95% dos votos, tendo nesses dois atos eleitorais enfrentado a oposição do socialista Daniel Adrião.Ou seja, o resultado de hoje será o mais baixo que Costa obtém em eleições diretas.A COC informou ainda que na eleição para delegados ao XXIII Congresso Nacional do PS, que se realiza em 10 e 11 de julho, a moção de António Costa, "Recuperar Portugal, Garantir o Futuro", obteve 908 delegados, enquanto a moção de Daniel Adrião, "Democracia Plena", obteve 18 delegados.Cerca de 62 mil socialistas podiam votar nas diretas para escolher o secretário-geral do PS, num ato eleitoral que decorreu de forma presencial entre sexta-feira e sábado e que tinha começado no passado dia 11 por via eletrónica.Devido à pandemia, o congresso do PS, em 10 e 11 de julho, vai realizar-se em 13 locais distintos do país e em espaços que terão de assegurar o cumprimento das normas de distanciamento social impostas pela Direção Geral da Saúde (DGS).