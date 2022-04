"Estancar a sangria dos jovens mais qualificados, apoiar o seu regresso", defende Santos Silva

O Presidente da Assembleia da República defendeu esta segunda-feira que o país deve "estancar a sangria dos nossos jovens mais qualificados, apoiar o seu regresso e servir melhor as comunidades no estrangeiro", lembrando que "ao contrário da ditadura, a democracia não esconde os problemas."No discurso na sessão solene do 25 de abril, na Assembleia da República, Augusto Santos Silva dedicou todo o seu discurso às comunidades portuguesas, apontando os vários casos de portugueses que estão à frente de organizações internacionais, "ilustres emigrantes que hoje nos dignificam à frente das Nações Unidas e de outras organizações, no mundo económico e profissional, nas artes, na Igreja, no desporto, no voluntariado", afirmou.Nos desafios, Santos Silva apontou que é preciso "compreender que estas comunidades são parte indispensável da nação que formamos, um recurso essencial para a nossa influência do mundo e um exemplo vivo de que identidade e integração, multiculturalidade e coesão são polos que se complementam e não opostos que se digladiem".A segunda figura do Estado apontou ainda o papel "frutífero de Portugal no concerto das nações: como berço da casa de gente a seu modo cosmopolita, pacífica, humanista, solidária, aberta aos outros, calcorreando pelo mundo e em todo o lado derrubando muros e erguendo pontes."(Notícia atualizada às 12:08)