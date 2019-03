Francisco Assis demite-se de cargo europeu após ser impedido de falar pelo PS

Lusa

Francisco Assis, eurodeputado do PS, demitiu-se do cargo de coordenador da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-American (EuroLat). Justifica o gesto com o facto de ter sido "impedido de participar" pelo próprio partido num debate de urgência no Parlamento Europeu sobre a Venezuela, que teve lugar na terça-feira.

Segundo o Observador, que teve acesso à carta de demissão, Francisco Assis considera que a sua "dignidade parlamentar e pessoal" foi posta em causa.



Assis apresentou a demissão ao presidente do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, Udo Bullmann, na terça-feira. "Inexplicavelmente, fui impedido de participar no debate hoje [terça-feira] realizado no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, sobre este tema, sem que me tenha sido apresentada uma explicação plausível", lê-se na carta.

Francisco Assis, que tem sido um crítico da solução governativa da 'geringonça', ficou de fora das listas do PS às próximas eleições europeias.