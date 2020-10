Governar em duodécimos significa crise política

António Costa disse que tudo fará para conter uma “crise política”, mas admitiu governar em duodécimos em 2021 se o Orçamento for chumbado. Estas declarações foram lidas como um afastar do cenário de crise política antes levantado pelo próprio mas, para os analistas, governar em duodécimos no atual contexto não é outra coisa senão uma crise.

Governar em duodécimos significa crise política









