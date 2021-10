Governo aprova estatuto dos profissionais da cultura com reforço da proteção social

O Governo aprovou esta quinta-feira o estatuto dos profissionais da cultura, com a criação de um novo subsídio de suspensão da atividade que abrange todos os profissionais da área. O diploma tem como objetivo garantir uma maior proteção social e combater a precariedade e os falsos recibos verdes na cultura."Hoje é um dia particularmente importante para o setor da cultura. O Conselho de Ministros aprova a versão final do estatuto profissional do artista. Estamos assim no grupo os países da Europa que tem este regime especial para profissionais deste setor", referiu a ministra da Cultura, Graça Fonseca, no final da reunião do Conselho de Ministros.O diploma prevê a criação de um novo subsídio de suspensão da atividade cultural que abrange "todos os profissionais da área da cultura" e o alargamento da proteção social "a todas as eventualidades", como suspensão da atividade, licença parental e doença.Para reforçar o combate à precariedade, o Governo reforçou e adaptou a presunção de contrato de trabalho no setor da cultura, com a criação de "taxas contributivas diferentes para desincentivar à celebração de contratos mais precários".Foi ainda criada uma nova taxa contributiva a pagar pelas entidades que optem por celebrar contratos de prestação de serviços para combater os falsos recibos verdes. A medida será acompanhada de "uma nova obrigação declarativa". O Governo aprovou ainda que será estabelecido um regime próprio de fiscalização.(em atualização)