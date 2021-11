Governo pode evitar gestão em duodécimos e adotar medidas

Num cenário de entrada em 2022 sem um novo Orçamento do Estado aprovado, o Governo tem meios para contornar a gestão em regime de duodécimos, ganhando com isso forma de acomodar novas medidas de política, se assim o entender. Mais: o ministro das Finanças, João Leão, pode até ficar ainda com mais poderes do que teria, caso não tivesse havido um chumbo do OE.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;