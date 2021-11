IL adianta que Governo "não tem intenção de voltar a confinar atividades económicas"

as novas medidas de combate à covid-19. O agravamento das restrições, que poderá ser anunciado já no Conselho de Ministros desta quinta-feira, prevê outro "ponto positivo" para os liberais: a autoavaliação de risco terá "um papel mais importante do que teve no passado", dando às pessoas a "responsabilidade de avaliar as situações da sua vida pessoal e profissional em que há maior risco".



O Iniciativa Liberal (IL) adiantou esta terça-feira que não deverão ser "confinadas as atividades económicas". Após terem estado reunidos com o Governo, os liberais destacam que as restrições que o Executivo deverá impor não são idênticas às do ano passado e que vai continuar a ser exigido certificado ou teste negativo em determinados lugares."Fiquei agradado com o facto de não haver intenção por parte do Governo de voltar a confinar as atividades económicas e a proceder a restrições idênticas às que tivémos no ano passado", referiu o presidente e deputado único do IL, João Cotrim Figueiredo, depois de ter sido recebido pelo Governo para discutirFace a essa avaliação pessoal de risco, João Cotrim Figueiredo frisou que os portugueses terão de "avaliar as condições em que se devem comportar nessas situações".O líder dos liberais manifestou ainda "discordância" com a manutenção da exigência de certificados ou testes para determinadas atividades, imposta "centralmente" pelo Governo, "sem que isso seja decidido com os promotores dessas atividades"."Isso não faz sentido. O que faz sentido é as pessoas poderem ter a noção e a informação correta das condições em que cada evento e que cada situação estão a ser programados, e decidirem se querem fazer parte dessa ocasião social ou não", sublinhou, apelando ainda a uma comunicação mais clara por parte das autoridades de saúde.