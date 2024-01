Marcelo prepara-se para convocar eleições na Madeira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marcelo Rebelo de Sousa prepara-se para convocar eleições antecipadas na Madeira. A notícia é avançada pela CMTV, que cita uma fonte da AD.





De acordo com a CMTV, os líderes do PSD e do CDS já foram avisados.





Na semana passada, quando Miguel Albuquerque foi constituído arguido numa investigação a casos de corrupção, o Presidente da República afirmou que "só daqui a sensivelmente dois meses é que o Presidente da República é livre de dissolver" o Parlamento regional, uma vez que as eleições regionais foram há menos de seis meses, a 24 de setembro.



Também o Expresso confirma que a informação já circula nos corredores da AD como sendo, no mínimo, "muito provável".





Esta segunda-feira deverá ficar a saber-se quem sucede a Miguel Albuquerque à frente do governo regional.





A posição do Presidente, que não assumiu de imediato a intenção de convocar eleições, foi criticada por comparação à decisão tomada quando a PGR revelou que primeiro-ministro estaria a ser investigado por ter sido invocado por suspeitos no âmbito da operação Influencer.