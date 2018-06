Mariano Rajoy deixa presidência do PP

Reuters

Mariano Rajoy decidiu abandonar a liderança do PP, depois de na semana passada ter sido destituído do cargo de primeiro-ministro, após ser alvo de uma moção de censura.Rajoy ocupou o cargo de primeiro-ministro entre 2011 e 2018."É o melhor para mim, para o PP e para Espanha", assegurou Mariano Rajoy, citado pela revista Sábado , aquando do anúncio de que deixaria a presidência do partido.O próximo líder do PP será escolhido através de um congresso extraordinário.