Montenegro, que foi a única voz de oposição assumida no congresso da consagração de Rui Rio na liderança do PSD, em fevereiro de 2018, mostrou-se, uma vez mais, em "absoluto desacordo" com a visão da ex-ministra das Finanças de Durão Barroso.



"Dizer como ela disse que prefere um mau resultado a um rótulo que não existe, de uma coisa que ainda nem sequer se realizou, que tem pessoas, ou pelo menos devia ter, de vários quadrantes políticos é, a meu ver, de facto, gravíssimo. É gravíssimo que se diga uma coisa destas, até porque por detrás desta afirmação está uma ideia de PSD com a qual eu estou em absoluto desacordo", assumiu.



Para o líder do grupo parlamentar do tempo de Pedro Passos Coelho, é "muito perigoso" que se tente "matar" a "ideia do PSD como um grande partido, com vocação maioritária, com vocação de Governo".



Isso seria "mesmo descaracterizar o PSD", argumentou.



"Esta afirmação de Manuela Ferreira Leite, que corresponde à linha política da atual direção não é a minha e quero dizê-lo com toda a frontalidade: estarei sempre na linha de um PSD grande e ganhador", assinalou, concluindo que "o PSD assim não se vai conseguir afirmar".



Luís Montenegro será um dos oradores do Convenção do Movimento da Europa e Liberdade (MEL), que se realizará na quinta e sexta-feira, reunindo na Culturgest, em Lisboa, várias figuras do centro-direita português, casos da atual e do antigo presidente do CDS-PP, Assunção Cristas e Paulo Portas, respetivamente, do líder do partido Aliança, Pedro Santana Lopes, do ex-líder parlamentar do PSD Luís Montenegro e do antigo presidente social-democrata Luís Marques Mendes.



Manuela Ferreira Leite considerou preferível o PSD ter um "pior resultado" eleitoral do que ficar com um "rótulo de direita", num debate em que reduziu a Convenção da Europa e Liberdade à luta pelas listas de deputados.



"Não posso nunca concordar com aqueles que preferem ver o PSD com um carimbo que eu acho que não faz parte da sua génese, do seu ideário e que eu prefiro que tenha pior resultado nas eleições do que tivesse melhor com um rótulo que eu acho que não lhe assenta", afirmou a ex-ministra das Finanças de Durão Barroso no programa da rádio TSF Pares da República, gravado na terça-feira à noite.



Na véspera da Convenção do MEL, que junta várias figuras do PSD conotadas com a ala adversária da liderança de Rui Rio, Manuela Ferreira Leite não poupou nas palavras, chegando a manifestar "algum desprezo" pela iniciativa.



"Acho que todo este tipo de movimentos que se baseiam em questões de natureza pessoal e muito marcados pela futura próxima constituição de listas para deputados merecem-me algum desprezo", assumiu a ex-dirigente social-democrata, para quem "é óbvia" a relação entre a Convenção do MEL e as próximas eleições.



"É agora ou nunca! Quando estiverem feitas as listas já as pessoas todas se desinteressam e só acordam daqui a quatro anos", argumentou.



Manuela Ferreira Leite aproveitou também para reiterar a oposição a todos os que pretendem 'puxar' o PSD para a ala direita do espetro político, situando a Convenção do MEL nesse espaço de oposição à atual liderança social-democrata.



"Penso que é um movimento de muito curto prazo, efetivamente tem muito a ver com a oposição ao Rui Rio e, pessoalmente, sempre defendi que o PSD tinha adquirido um rótulo de direita do qual sempre discordei e que se tivesse alguma forma de combater teria combatido, salientou.

