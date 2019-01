"Muito em breve falarei do estado de coisas e do estado do PSD. O PSD assim não se vai conseguir afirmar", anunciou Luís Montenegro no programa Almoços Grátis, na TSF, na quarta-feira, em resposta à ex-ministra das Finanças."Eu creio que há pessoas no PSD, como fica claro com esta declaração, que não se importam que o partido seja cada vez mais pequeno, mais pequenino, pequenino mesmo. E isto não pode deixar de indignar quer os militantes, quer os dirigentes, quer os votantes do PSD", sustentou Luís Montenegro.De acordo com a TSF , o ex-líder da banca social-democrata está a fazer vários contactos e a preparar o anúncio da sua candidatura à liderança do PSD. Este anúncio deve acontecer nos próximos dias.Segundo o Expresso , os críticos de Rui Rio já têm as assinaturas suficientes para obrigar à convocação de um Conselho Nacional extraordinário. Será nesse conselho que serão marcadas as eleições diretas para a liderança do partido.O mínimo necessário para desecandear este mecanismo são 33 assinaturas, um número que foi alcançado, revela o jornal. "Não foi difícil", disse um dos promotores do movimento.