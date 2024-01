Montenegro promete vouchers a utentes quando prazos na saúde não forem cumpridos

Dos jovens aos pensionistas, Luís Montenegro recordou este domingo as propostas do PSD para diferentes setores durante a convenção da Aliança Democrática (AD), mas guardou uma novidade:, que já tinha aflorado, mas agora concretizou em maior pormenor.Garantiu "solenemente" que será

Entre as medidas prometidas para acabar com a situação "insustentável" no serviço nacional de saúde está a atribuição de um voucher que os utentes podem usar no setor privado, quando o público não consegue garantir os cuidados necessário dentro do prazo. "Vamos atribuir automaticamente um voucher de consulta ou cirurgia sempre que se atinja o tempo máximo de resposta garantida. Ou seja, sempre que esse tempo, que está definido, for ultrapassado 1 hora o utente recebe um voucher para escolher o prestador de serviço ir à procura da resposta que o Estado não conseguiu garantir", disse.





Para garantir uma "resposta de saúde familiar a todos os utentes de Portugal", Montenegro prometeu ainda recorrer a profissionais aposentados e ao setor privado e social para garantir que todos têm acesso a um enfermeiro e médico de família, sublinhando que o objetivo é "assegurar o atendimento no próprio dia quando se trata de doença aguda".O líder do PSD recordou algumas as propostas para os pensionistas, com quem disse querer "reconciliar-se", voltando a definir um plano de aumento das pensões em duas fases, no prazo de duas legislaturas, elevando primeiro o valor de referência do complemento social para 820 e depois equiparando-as ao salário mínimo.Falou também sobre os jovens prometendo. "Portugal falhará enquanto nação se não dermos rapidamente aos jovens. Temos de parar a fuga do nosso talento para o estrangeiro", disse., continuou, dizendo que a missão da AD é "é juntar as famílias portuguesas" e é por isso que propõem, entre outras medidas, uma taxa máxima de 15% de IRS para os jovens até aos 35 anos.



PS quer "amarrar" portugueses "aos subsídios e às ajudas"



Baixar os impostos é "fundamental" para Montenegro, que propôs a isenção de contribuições e impostos sobre os prémios de desempenho até ao limite de um vencimento mensal para fazer vingar a ideia "de que o mérito é premiado". Também o IRC deve ser reduzido como forma de "dar instrumentos às empresas para que elas possam inovar, arriscar, produzir, ganhar na competição do mercado e possam pagar melhores salarios".



Foi aqui que o líder o PSD se lançou contra o PS, dizendo que o partido "e o seu candidato", quer "subtrair às pessoas, às famílias e às empresas o máximo de impostos". "Mas querem fazer isso para quê? Para depois as amarrarem aos subsídios e às ajudas. Empobrecer para enfraquecer, enfraquecer para amarrar, amarrar para perpetuar. Este é o esquema do socialismo português da atualidade", atirou.



Não tirando o PS da mira, Montenegro prometeu um "seriedade, competência e sentido de responsabilidade" em oposição a "um dos governos mais incompetentes que tivemos em Portugal", que "ruiu por dentro" e se "auto-destruiu".



"Que futuro podemos esperar de quem governa com o objetivo inconfessado de apenas perpetuar o seu partido no poder? De quem diz querer fazer hoje o que não fez ou não quis fazer nos últimos oito anos? Não é credível", sentenciou.