Morreu João Calvão da Silva, ex-ministro do PSD

O antigo presidente do Conselho Nacional de Jurisdição do PSD morreu aos 66 anos de idade vítima de doença prolongada.

João Calvão da Silva morreu esta terça-feira, 20 de Março, aos 66 anos de idade, segundo revelou em comunicado o PSD. Licenciado em Direito e professor catedrático da Universidade de Coimbra, foi deputado entre 1995 e 1999, secretário de Estado Adjunto de Carlos Mota Pinto entre 1983 e 1985 e ainda ministro da Administração Interna no segundo Governo liderado por Passos Coelho que teve uma duração inferior a um mês. Calvão da Silva foi também presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD.







O corpo de João Calvão da Silva permanecerá em câmara ardente na Capela da Universidade de Coimbra a partir das 15:00 desta terça-feira. O funeral terá lugar quarta-feira, depois das 15:00. (Notícia actualizada às 13:00)

A agência Lusa refere que João Calvão da Silva morreu vítima de doença prolongada. Na nota enviada à imprensa, o presidente social-democrata, Rui Rio, "expressa as mais profundas condolências pelo falecimento do professor João Calvão da Silva, em seu nome pessoal e em nome do Partido Social Democrata".Calvão da Silva foi ainda presidente da Comissão de Fiscalização da TAP Air Portugal, entre 1985 e 1992, e membro do Conselho Superior do Ministério Público, entre 1992 e 1995.