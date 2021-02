Partidos exigem ao Governo plano para desconfinar

Não deverá haver alterações no novo decreto presidencial do Estado de Emergência nem no sentido de voto dos partidos face ao que sucedeu há duas semanas. Mas apesar do Governo evitar falar em desconfinar, os partidos exigem um “calendário transparente” que permita os empresários e famílias começar a fazer planos e há quem sugira abrir alguns setores.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...