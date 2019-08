Paulo Carmona é candidato do Iniciativa Liberal pela Guarda

O gestor Paulo Carmona é o cabeça de lista do Iniciativa Liberal no círculo da Guarda, sabe o Negócios. A lista completa dos candidatos do recém-criado partido é conhecida esta semana.

Paulo Carmona será o cabeça de lista do Iniciativa Liberal no círculo da Guarda, sabe o Negócios. O gestor vai figurar nas listas de candidatos a deputados com que o IL vai apresentar-se nas legislativas e que serão oficialmente conhecidas durante esta semana.





O antigo presidente da Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis junta-se assim a outros candidatos sem filiação partidária com que o recém-criado partido vai concorrer às eleições de 6 de outubro. É o caso do economista e ex-presidente do Turismo de Portugal João Cotrim Figueiredo, cabeça de lista por Lisboa, e do empresário Rui Paiva, que encabeça a lista no círculo de Vila Real. Já o economista e líder do partido, Carlos Guimarães Pinto, é o cabeça de lista pelo Porto. "Muito honrado pelo convite", Paulo Carmona justifica a candidatura à Assembleia da República com a vontade de "apoiar" o IL e a necessidade de lutar por mais "liberdade para a economia" e um "Estado forte na regulação e nas garantias". "Falta 25 de Abril na economia, herdámos um país salazarista e, em termos económicos, salazarismo e socialismo não são muito diferentes", defende.

O colunista do Negócios e vice-presidente do Movimento Europa e Liberdade tem ascendência na Guarda e candidata-se no distrito pelo IL enquanto independente.