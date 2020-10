Portugueses acham que se o OE for chumbado a culpa é da esquerda

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A clara maioria dos portugueses considera que apesar das dificuldades na discussão do Orçamento do Estado, as contas de 2021 acabarão por ser aprovadas na Assembleia da República, revela a última sondagem da Intercampus para o Negócios e o CM/CMTV.O estudo de opinião mostra que 79,3% dos entrevistados acreditam que o Governo vai garantir a viabilização do OE 2021 e que apenas 11% antecipam um chumbo. E ainda que o cená...