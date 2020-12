Presidenciais: Marcelo em terceiro nos boletins e Ana Gomes no fim

Leia Também Serviço SMS para eleições de 2021 custa meio milhão de euros

O primeiro nome a figurar nos boletins de voto é o do cidadão Eduardo Batista, seguindo-se o da eurodeputada bloquista Marisa Matias, e o de Marcelo Rebelo de Sousa, de acordo com o resultado do sorteio realizado esta segunda-feira no Tribunal Constitucional.Em quarto lugar figura o nome do dirigente da Iniciativa Liberal Tiago Mayan, seguido pelo líder do Chega, André Ventura, o líder do RIR, "Tino de Rans", o dirigente comunista João Ferreira e, finalmente, a diplomata Ana Gomes.O presidente do TC, Manuel da Costa Andrade, e o secretário de Justiça Vítor Mendes protagonizaram os procedimentos, perante representantes das diversas candidaturas.Os juízes do Palácio Ratton têm 04 de janeiro para verificar a admissibilidade das proposituras, nomeadamente o número mínimo de 7.500 assinaturas válidas de cidadãos eleitores.Segue-se um período de recurso por parte das candidaturas consideradas inelegíveis ou com irregularidades e a decisão final é proferida até 11 de janeiro.Até ao prazo-limite das 16:00 de 24 de dezembro dirigiram-se ao TC nove cidadãos que entregaram documentação com a intenção de concorrerem ao Palácio de Belém, segundo fonte da secretaria-geral do órgão de soberania.Eduardo Batista, por exemplo, deslocou-se à instituição no mesmo dia em que o fizeram Marcelo Rebelo de Sousa, Marisa Matias e André Ventura, mas somente com um punhado de folhas com assinaturas.No sorteio, o primeiro nome a sair da urna foi o do eurodeputado do PCP João Ferreira, sendo-lhe depois atribuído o número sete. O mesmo procedimento foi adotado para os outros candidatos, ficando estabelecido o ordenamento final.Há cinco anos, registou-se um recorde absoluto de candidaturas presidenciais, com um total de 10 concorrentes a figurarem nos boletins de voto.1. Eduardo Batista2. Marisa Matias3. Marcelo Rebelo de Sousa4. Tiago Mayan5. André Ventura6. "Tino de Rans"7. João Ferreira8. Ana Gomes