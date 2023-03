PS e PSD colados. Chega obtém melhor resultado de sempre

O partido liderado por André Ventura quase duplica intenções de voto face aos resultados das legislativas do ano passado. BE também recupera e reacende luta pelo quarto lugar com a IL. O Livre ultrapassa PAN.

PS e PSD colados. Chega obtém melhor resultado de sempre









