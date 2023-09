PS e PSD sobem mas continuam em empate técnico

À semelhança do que já vinha acontecendo nas últimas sondagens, em setembro PS e PSD mantêm a proximidade na liderança entre as intenções de voto dos portugueses. O partido do Governo lidera o barómetro da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV, mas o PSD surge logo a seguir, com menos 1,2 pontos percentuais. O barómetro revela que os dois maiores partidos em Portugal são os que mais crescem

