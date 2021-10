Revés de Costa chega à imprensa internacional

"Lisboa perdida, um banqueiro em fuga e um Presidente irritado: maus tempos para Costa" – é este o destaque desta segunda-feira do jornal digital Politico.eu , especializado em assuntos europeus. O desaire sofrido pelo primeiro-ministro português chega assim ao palco internacional.O Politico sublinha como o socialista Fernando Medina, sucessor de António Costa, perdeu inesperadamente a presidência da Câmara Municipal de Lisboa para o ex-comissário europeu Carlos Moedas.O jornal reconhece que os socialistas ganharam a maioria dos votos em termos nacionais (37%, contra 34% do PSD e CDS), mas cita Manuel Carvalho, diretor do jornal Público, para sustentar que a derrota na câmara de Lisboa está a ser interpretada como o ponto de viragem em termos políticos, desde que Costa assumiu o poder, em 2015.Depois, dá nota do desentendimento institucional entre Costa e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito da suposta nomeação de Gouveia e Melo para Chefe do Estado-Maior da Armada. O Presidente veio publicamente negar a escolha do líder da task force para a vacinação contra a covid-19 para substituir no imediato António Mendes Calado.E por fim sublinha a polémica fuga de João Rendeiro, condenado pela justiça portuguesa a mais três anos de cadeia, mas que fugiu do país. O banqueiro tinha saído de Portugal depois de informar as autoridades nacionais e anunciou simplesmente que não voltará para cumprir a pena.