Rui Rio disponível para acordos em nome do país, mesmo que o critiquem

O atual presidente e candidato à liderança do PSD, Rui Rio, reafirmou este sábado que, se ganhar as eleições, estará disponível para acordos "estruturais" em nome do país, mesmo que o critiquem.





"Podem muitos criticar o que quiserem porque o que eu estou a dizer advém de muitos anos que ando nesta vida. Tenho a consciência clara do que o país precisa (…) e ou nós estamos capazes, em nome do interesse coletivo, de fazermos aquilo que necessitamos de fazer com outros [partidos], ou se não o fizermos o nosso futuro será pior", afirmou.