Rui Rocha é o novo presidente da Iniciativa Liberal (IL), sucedendo a João Cotrim Figueiredo que precipitou as eleições ao anunciar que não concluiria o mandato. O deputado liberal teve 51,7% dos votos.A eleição decorreu este domingo no Centro de Congressos de Lisboa, com alguns momentos de tensão e atrasos de várias horas. A IL é a quarta força política representada no Parlamento, com oito deputados.

Convenção da IL foram encerradas por ordem da Mesa para que se iniciasse a votação dos órgãos nacionais do partido, por via eletrónica, e as moções setoriais, presencialmente.

O momento começou com repetidos avisos de que todas as portas da sala principal do Centro de Congressos de Lisboa iam ser encerradas, incluindo as do bar, com o alerta de que só poderiam ser usadas casas de banho específicas durante o processo da votação.



Os 2.300 membros inscritos na convenção escolheram este domingo, de forma eletrónica, o seu novo líder, na primeira vez que a IL tem umas eleições internas com mais do que uma lista à comissão executiva.



A antecipação do calendário eleitoral foi causada pela decisão de João Cotrim Figueiredo não concluir o seu mandato.