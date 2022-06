Santana Lopes "não pensa" em concorrer a Belém

a vida já me ensinou que não vale a pena esses pensamentos, mesmo quem tenha essas ambições". Não descarta, no entanto, que alguma vez venha a concorrer ao lugar. "Aprendi a usar a frase da minha avó, 'o futuro a Deus pertence'".Certo é que pretende um segundo mandato na Câmara da Figueira da Foz. "Tenciono concorrer ao segundo mandato na Figueira, da outra vez não cumpri um segundo mandato, mas desta vez é o que tenciono fazer." O atual autarca recusa que tenha deixado destapadas as finanças do município e recusa a ideia de que era um político de festas. ""A Câmara da Figueira da Foz está equilibrada [nas contas]. Eu tenho uma visão de fomento e essa conversa de que só fiz festas é completamente falsa."

Sobre o partido Aliança, que fundou, assume que se fosse hoje não o faria. "O que é que aprendi? A não fazer o mesmo. Agora, não aprendi nem nunca hei de aprender a não lutar por aquilo em que acredito e fiz o Aliança porque achava que tinha de dizer a um certo eleitorado que não acreditava no caminho que o PSD ia seguir e achava que devia propor outro."