Sob pressão de casos, Costa anuncia novo mecanismo para nomeações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após sucessivas polémicas e demissões devido a escândalos relacionados com os rostos escolhidos para governar, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que irá propor um mecanismo que permita “melhorar” as nomeações para o Executivo. Sem adiantar muitos pormenores, assegurou que a ideia será trazer “mais transparência” e “confiança” na escolha do elenco governativo,

...