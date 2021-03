Zona Franca da Madeira na origem de buscas a Albuquerque

onsiderado que a contratação da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira por ajuste direto para gerir o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) estava "ferida de ilegalidade".





O Ministério Público investiga o ajuste direto ao grupo Pestana da Zona Franca da Madeira, pelo Governo de Miguel Albuquerque, e venda da Quinta do Arco para instalação de uma unidade hoteleira. O inquérito judicial motivou ontem buscas ao Executivo regional.Segundo informação recolhida pelo Negócios, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) abriu um inquérito com o número 455/19.OT9FNC por suspeitas de corrupção, prevaricação e participação económica em negócio.Em causa está a concessão por ajuste direto à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira da chamada Zona Franca, e que resultou em reparos do Tribunal de Contas e na abertura de um processo pela Comissão Europeia.A investigação foi aberta em 2019, mas só ontem foram realizadas buscas ao executivo regional para recolher a documentação relacionada com o ajuste direto. Além disso, o Ministério Público investiga também a venda da Quinta do Arco, em 2017, a um fundo do grupo hoteleiro logo após a renegociação da concessão ao grupo hoteleiro madeirense.Em 2019, também o Tribunal de Contas tinha c