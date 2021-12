Autárquicas: PSD ganha eleições em Ribeira, Terras de Bouro, com 88% dos votos

O PSD ganhou hoje as eleições para a Assembleia de Freguesia em Ribeira, Terras de Bouro, com 88% dos votos, adiantou à Lusa fonte daquela autarquia no distrito de Braga.Segundo a mesma fonte, o PSD, que foi a única força a apresentar lista, teve 97 votos, tendo havido ainda 12 votos em branco e um nulo.A 26 de setembro não se realizaram eleições na Ribeira, uma vez que a única lista candidata, apresentada pelo PSD, foi rejeitada pelo tribunal por irregularidades e a votação não se realizou.Aquele órgão estava a ser gerido por uma comissão administrativa, nomeada em 25 de outubro.Há quatro anos, a candidatura do PSD venceu na Ribeira com 93 votos (51,10%) contra 87 do PS (47,80%), numa eleição com uma abstenção de 22,22%.Nas autárquicas de 26 de setembro, das 13 assembleias de freguesia de Terras de Bouro com resultados apurados, o PSD venceu em 12 e uma candidatura independente ganhou a da Valdosende.Na câmara municipal, os social-democratas conquistaram a maioria absoluta, com uma votação de 76,08%, reelegendo Manuel Tibo como presidente da autarquia.