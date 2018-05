PS e PSD caem nas intenções de voto

As intenções de votos no PS e PSD caíram, de acordo com uma sondagem da Eurosondagem, publicada na semana em que o partido liderado por Rui Rio levou ao Parlamento os nomes de ex-responsáveis socialistas, Pinho e Sócrates, no âmbito das acusações que enfrentam na Justiça. Quase todos os restantes partidos sobem.

O partido liderado por António Costa continua a conquistar a maior fatia de eleitores, mas acaba de ficar um pouco menor, revela a sondagem feita pela Eurosondagem para o Expresso e SIC. Caiu 0,5% para os 41%. Também a popularidade do primeiro-ministro sai enfraquecida em 0,7%.



Mas se PS e PSD politicamente se opõem, nas quedas de popularidade estão juntos e o PSD recua 0,4% na preferência dos votantes, ficando-se pelos 28%. Rui Rio cai exactamente na mesma medida do chefe do Executivo português, 0,7%.



A sondagem foi realizada entre os dias 3 e 9 de Maio. Neste período a polémica em torno dos casos José Sócrates e Manuel Pinho marcou a agenda, tendo, inclusivamente sido um dos temas abordados pelo PSD no debate quinzenal, que decorreu no dia 9.





Em sentido contrário avançam os restantes partidos, com excepção do PAN. O Bloco de Esquerda colhe mais 0,3% das intenções de voto, o CDU mais 0,2% e o CDS mais 0,4%. Entre os partidos com menos representatividade, só o PAN cai 0,1%.



Apesar da evolução positiva do CDS, BE e CDU, os respectivos líderes não acompanham. Catarina Martins desce 0,6% na popularidade, sendo a menos popular, Jerónimo de Sousa cai 0,7%. Já Assunção Cristas, apesar de continuar à frente dos opositores de esqueda, regista a quebra mais expressiva: 1,7%.