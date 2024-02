PS recusa leitura nacional dos resultados nos Açores e diz que não viabiliza Governo de direita no país

Leia Também Açores: AD vence mas fica a três deputados da maioria absoluta

O secretário-geral do PS recusou hoje fazer leituras nacionais da derrota nas eleições dos Açores, remetendo para os órgãos socialistas regionais a questão do Governo açoriano, mas insistiu que recusará viabilizar um executivo de direita no país.Estas posições foram assumidas por Pedro Nuno Santos, depois de o PS/Açores ter sido derrotado pela coligação PSD/CDS/PPM nas eleições de domingo para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, obtendo 35,91% dos votos, correspondentes a 23 mandatos, menos dois do que alcançou em 2020.Perante os jornalistas, o líder socialista saudou a coligação PSD/CDS/PPM pela vitória, mas recusou fazer uma leitura nacional da derrota do PS nas eleições regionais nos Açores, contrapondo que o seu partido "continua focado na vitória" nas legislativas de 10 de março.No plano nacional, Pedro Nuno Santos deixou uma garantia perante um cenário em que a AD (Aliança Democrática) vença sem maioria nas eleições legislativas de 10 de março: "Não haja ilusões, o PS não viabiliza um Governo de direita".