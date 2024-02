Açores: AD vence mas fica a três deputados da maioria absoluta

Leia Também PS recusa leitura nacional dos resultados nos Açores e diz que não viabiliza Governo de direita no país

A coligação PSD/CDS-PP/PPM (AD Açores) venceu hoje as eleições regionais dos Açores, mas ficou três deputados da maioria absoluta, quando estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais provisórios.De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a coligação, que governa a região desde 2020, conseguiu 42,08% dos votos e 26 lugares no parlamento regional, constituído por um total de 57 deputados.Relativamente a 2020, PSD, CDS-PP e PPM, que então concorreram separados, conseguiram eleger hoje o mesmo número de deputados para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, mas conquistaram quase mais 5.300 votos.Já o PS conquistou hoje 23 deputados, tendo alcançado 35,91% (41.538 votos).Em terceiro lugar na votação de hoje ficou o Chega, com 9,19% (10.626 votos), tendo elegido cinco deputados, mais três do que em outubro de 2020.O BE elegeu um deputado, com 2,54% (2.936 votos), tendo perdido um parlamentar em relação às últimas regionais.A IL manteve o deputado que tinha conquistado em 2020, tendo agora alcançado 2,15% (2.482), tal como o PAN, que obteve 1,65% (1.907 votos).O presidente do Chega considerou esta noite que o resultado do seu partido nas eleições dos Açores, com a eleição de cinco deputados, é uma "grande vitória" e afirmou que "só haverá estabilidade" com um acordo de governo."Só haverá estabilidade governativa nos Açores se houver acordo de governo para os próximos quatro anos. Vamos trabalhar a partir de hoje, e amanhã, para que esse acordo seja possível", afirmou André Ventura.Em declarações aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa, o líder do Chega destacou o "crescimento exponencial" do partido, que passou de dois para cinco eleitos na Assembleia Legislativa Regional dos Açores.O PS/Açores perdeu hoje pela primeira vez, desde 1996, as eleições legislativas regionais, ao eleger 23 deputados, quando a coligação PSD/CDS-PP/PPM elegeu 26 parlamentares da Assembleia Legislativa.O PS vencia as eleições legislativas regionais nos Açores desde 13 de outubro de 1996 - ano em que foi eleito, sem maioria absoluta, Carlos César, que interrompeu então um ciclo vitorioso do PSD de Mota Amaral desde as primeiras eleições regionais (em 8 de setembro de 1976).O PS/Açores venceu as eleições em 2020, embora não tenha conseguido governar porque perdeu a maioria absoluta, surgindo a coligação pós-eleitoral de direita, suportada por uma maioria de 29 deputados após assinar acordos de incidência parlamentar com o Chega e a IL (que o rompeu em 2023). PS, BE e PAN tiveram, no total, 28 mandatos.A abstenção nas eleições fixou-se nos 49,67%, representando uma maior afluência às urnas em relação às eleições anteriores, segundo dados provisórios.De acordo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI), estavam inscritos nestas eleições 229.830 eleitores e votaram 115.662, o que significa uma abstenção de 49,67% do total.Nas últimas eleições legislativas regionais, em 2020, a abstenção fixou-se em 54,59%, a segunda maior de sempre, a seguir à de 2016, ano em que a abstenção nas eleições regionais açorianas atingiu 59,15%, um recorde absoluto nestes sufrágios.