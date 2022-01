Esquerda aprovou menos de metade das propostas do Governo

Sem contar com os diplomas de resposta à pandemia de covid-19, em que houve um consenso parlamentar alargado, as propostas do Governo foram aprovadas mais vezes com o apoio do PSD e do PAN. Esquerda deu luz verde a menos medidas.

