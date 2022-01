Évora: PSD "tira" lugar a líder parlamentar comunista João Oliveira

43,90% dos votos, enquanto o PSD consegue 21,48%. Já a CDU não foi além dos 14,54%.

Com apenas uma freguesia por apurar em Évora, os três mandatos do distrito já estão distribuídos. O PS volta a eleger dois deputados, tal como nas legislativas de 2019, enquanto o terceiro assento parlamentar passa da CDU para o PSD.O PS vence em Évora comCom esta perda em Évora, a CDU fica sem representação parlamentar que tinha pelo distrito, deixando o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, fora do Parlamento.