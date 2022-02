Rio: Decisão do Constitucional para repetir votos da Europa "dá razão ao PSD"

Leia Também Tribunal Constitucional manda repetir voto dos emigrantes na Europa. Novo Governo atrasa um mês

O Tribunal Constitucional (TC) decidiu, por unanimidade, declarar a nulidade das eleições legislativas no circulo da Europa, que terão de ser repetidas, anunciou o presidente, João Caupers. Rui Rio diz que "decisão se compreende perfeitamente".O presidente do PSD refere que concorda com a decisão do Tribunal Constitucional (TC) e considera que a mesma "dá razão ao PSD", o que traz "ainda mais sentido" à queixa-crime anunciada. Rio confirmou que vai avançar com o processo-crime por causa dos votos dos emigrantes.À saída da reunião com o primeiro-ministro, o líder da oposição explicou que a decisão tomada pelos juízes do Palácio Ratton "assenta precisamente na ideia de que votos não acompanhados pelas fotocópias do cartão de cidadão eram nulos". "Misturaram com os outros e agora não se sabe qual é qual e teve a urna toda de ser anulada. Olhe, deu nisto. Os responsáveis são os que misturaram os votos com dolo, propositadamente", aponta ainda o líder social-democrata.