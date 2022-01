Siza Vieira: “Melhores salários pagam mais contribuições e IRS”

A duas semanas das eleições legislativas, o Negócios falou com os dois responsáveis pelas áreas económicas dos programas do PS e do PSD. Pelos socialistas, Siza Vieira põe a tónica na necessidade de melhorar os rendimentos e pôr a economia a convergir com a Europa. Para isso, é preciso controlar as finanças públicas, avisa. Pelos sociais-democratas, Miranda Sarmento promete descer já o IRC e diz que o salário mínimo vai continuar a subir. No IRS, a descida proposta passa por mexidas nas taxas, mas também por menos escalões.

Siza Vieira: “Melhores salários pagam mais contribuições e IRS”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Siza Vieira: “Melhores salários pagam mais contribuições e IRS” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar