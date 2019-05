Cristas acusa Costa de querer ir para a Europa para "não reparar estragos"

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, acusou esta terça-feira o primeiro-ministro, António Costa, de já estar com os olhos na Europa para alegadamente ser presidente do Conselho Europeu e "não ter de reparar os estragos" da sua governação.

"Os olhos" do chefe do Governo e secretário-geral socialista "já não estão aqui porque não lhe interessa", estão "na Europa e na presidência do Conselho Europeu", afirmou Assunção Cristas, num jantar-comício no mercado de Cascais, no distrito de Lisboa, com centenas de simpatizantes e militantes do CDS-PP, um dos maiores de toda a campanha eleitoral centrista para as europeias de domingo.