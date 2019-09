Rio quer que PSD seja o Famalicão das próximas eleições

"Vou dizer uma coisa que todo o Portugal entende, mas uma coisa que Braga entende melhor que o resto de Portugal e Famalicão ainda entende melhor: é que nós no domingo vamos ser o Famalicão do atual campeonato nacional de futebol da primeira divisão", afirmou.

Na terceira vez que visita a Quinta da Malafaia nos últimos meses - as anteriores foram na disputa interna da liderança do PSD e na campanha para as europeias -, Rui Rio avisou logo no início do discurso que não iria voltar a tocar bateria, depois de ter acompanhado por duas vezes neste instrumento a música "Conquistador" do grupo Da Vinci.

No entanto, no final do discurso, não resistiu a dar uns toques, por breves segundos, num dos bombos do grupo que anima habitualmente o arraial, entre gigantones e concertinas.

Na maior iniciativa da campanha do PSD até agora - um jantar que juntou cerca de 2.500 pessoas -, Rio fez um breve discurso de 20 minutos, que ia sendo pontuado por versos musicados do animador, com letras como "Com Rui Rio, Portugal nunca mais será igual" ou "Com Rui Rio a liderar, Portugal vai avançar".

O líder do PSD chegou pelas 20:45 à Quinta da Malafaia e foi recebido à entrada por grupos de ranchos folclóricos e, à saída, cerca de uma hora depois, foi cumprimentando e tirando fotografias com algumas pessoas que a ele se lhe dirigiram.