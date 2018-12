afinal, não serão os deputados a decidir que vacinas devem ser gratuitas

A 28 de Novembro, o PSD viabilizou uma proposta do Bloco de Esquerda e do PCP no sentido de introduzir três novas vacinas no Plano Nacional de Vacinação. Em causa estavam

as vacinas contra o rotavírus (gastroenterites), contra a meningite B e contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) aos rapazes (que já é gratuita para as raparigas).



No dia seguinte estalou a polémica sobre se os deputados não estariam a extravazar as suas competências ao intervirem em assuntos de saúde pública, sensíveis do ponto vista científico, mas também do ponto de vista económico (dado negócio envolvido com as farmacêuticas).



Porém, a edição deste sábado do jornal Público avança que na redacção final do Orçamento do Estado os deputados decidiram que a inclusão de novas vacinas seria feita "em articulação com a Direcção-Geral de Saúde (DGS)".



Em reacção, fonte oficial da DGS, citada pelo Público, refere que esta redacção vem "abrir um caminho de conciliação que permitirá â DGS fazer o seu trabalho do ponto de vista de saúde pública".