ANF defende o aumento de preço de alguns medicamentos

A Associação Nacional de Farmácias defende que um aumento do preço de alguns medicamentos pode evitar a sua escassez porque cria incentivos à produção e introdução no mercado.Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, no programa Conversa Capital, a presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF), Ema Paulino, considera positivo o aumento decretado este ano para os fármacos mais baratos, mas ainda não chega para acompanhar a inflação e espera conseguir alterar a fórmula de compensação para a venda de genéricos, revelando que já está marcada uma reunião com o Ministério da Saúde nesse sentido.Nesta entrevista, a líder da ANF lembra que Portugal é um dos países onde o preço dos medicamentos é mais baixo, o que constitui um incentivo à exportação, podendo conduzir à existência de roturas no mercado nacional. Ema Paulino sublinha ainda que Portugal é um dos países da OCDE onde os utentes pagam mais para ter acesso aos cuidados de saúde, incluindo a compra de medicamentos.