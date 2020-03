Henrique Martins, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), foi afastado pelo Governo em plena crise de coronavírus. O substituto será o antigo secretário de Estado Luís Goes Pinheiro.

O presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a entidade responsável pela Linha SNS24, foi afastado do cargo pelo Governo em plena crise de coronavírus. A notícia foi avançada pelo jornal Observador que explica ainda que já foi definido o substituto de Henrique Martins: o antigo secretário de Estado Luís Goes Pinheiro.De acordo com Henrique Martins, foi a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, que o informou que não seria reconduzido.Ainda esta quarta-feira, no Parlamento, o primeiro-ministro tinha afirmado que