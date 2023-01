CUF anuncia compra do Hospital Internacional dos Açores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

será um motivo de grande satisfação, permitindo colocar ao serviço do arquipélago a sua experiência de mais de 77 anos na prestação de cuidados de saúde e, desta forma, contribuir para reforçar a oferta de cuidados diferenciados e de qualidade na região".



A 4 de janeiro último, o HIA realizou um aumento de capital no valor de 130 mil euros, passando o seu capital social para 680 mil euros, mediante a conversão de obrigações, subscrito por um accionista.

A CUF comprou o HIA - Hospital Internacional dos Açores, segundo uma notificação enviada à Autoridade da Concorrência (AdC) publicada esta sexta-feira na imprensa.A CUF conta atualmente com uma rede composta por uma dezena de hospitais, nove clínicas e um instituto que se espalha por Lisboa, Porto, Almada, Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra, Montijo, Torres Vedras, Santarém, Coimbra, Viseu, São João da Madeira e Matosinhos.O HIA - Hospital Internacional dos Açores situa-se em Lagoa, na ilha de São Miguel, e é o único hospital privado do arquipélago, tendo sido inaugurado em março de 2021.O acordo de princípio para a aquisição foi anunciado pela CUF em outubro do ano passado, tendo então a CUF referido que a entrada nos Açores "