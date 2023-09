CUF aumenta lucro semestral em 63,7% para 25,4 milhões

Leia Também Concorrência dá luz verde a compra das clínicas AtlantiCare pela CUF

A CUF encerrou a primeira metade deste ano com 25,4 milhões de euros de lucro, o que representa um crescimento de 63,7% face aos 15,5 milhões obtidos entre janeiro e junho do ano passado, informou esta sexta-feira o grupo presidido por Salvador de Mello (na foto) em comunicado à CMVM.Os rendimentos operacionais cresceram 20,5%, para 377,8 milhões de euros, enquanto os gastos operacionais subiram 19,1%, cifrando-se em 309,5 milhões.Assim, os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 27%, para os 68,3 milhões de euros. Já a margem EBITDA melhorou em 0,9 pontos percentuais, situando-se em 18,1%.No relatório, a CUF destaca a "evolução positiva da atividade assistencial", que, diz, reflete "o aumento da capacidade instalada da rede". Neste desempenho, o grupo detalha que registou um aumento de 13,8% nas consultas, de 13% nas cirurgias, uma subida de 16,4% nos serviços de urgência e um crescimento de 18,4% no internamento.O grupo sublinha o forte investimento no primeiro semestre, que somou 76 milhões de euros, destacando "a aquisição do segundo robot DaVinci e a abertura da Clínica CUF Leiria, assim como a aquisição do Hospital Internacional dos Açores".A penalizar os resultados, a empresa indica o "aumento muito significativo das taxas Euribor face ao primeiro semestre de 2022, com um incremento superior a 50% nos gastos financeiros, que se traduziu numa evolução negativa dos resultados financeiros", que se agravaram em 43,4%, para os 12,1 milhões de euros negativos.