Dívidas dos hospitais voltam a derrapar e contrariam promessas do Governo

Em agosto, os hospitais deviam mais de 1150 milhões de euros só aos laboratórios farmacêuticos e empresas de dispositivos médicos, dos quais quais 778 milhões correspondiam a faturas com mais três meses. Desde janeiro, as dívidas a mais de 90 dias já derraparam 45,9%. Objetivo de "zerar" no final do ano dificilmente será cumprido.