Estatutos da nova direção executiva do SNS são finalmente publicados na sexta-feira

O instituto que vai administrar a rede pública de saúde vai ter os estatutos anunciados na sexta-feira, com posterior publicação, quase um ano depois de ser constituído. Os estatutos vão incorporar a forma de portaria, de acordo com o Público, e contam com uma dotação de 30 milhões.

