A decisão, que coloca os meios de proteção civil e as forças de segurança em prontidão, foi avançada esta madrugada, após a conclusão do Conselho de Ministros.

O Governo anunciou esta noite que vai declarar o estado de alerta em todo o País, colocando os meios de proteção civil e as forças de segurança em prontidão. O estado de alerta vai ser declarado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita e pela Ministra da Saúde, Marta Temido.





O ministro da Economia, Siza Vieira, garantiu que estão disponíveis 2.300 milhões de euros para tesouraria das empresas. Há uma linha crédito de 200 milhões para PME e de 60 milhões para micro empresas do turismo.

Além disso, vão ser antecipados pagamentos no quadro de apoio e haverá moratória de reembolso das empresas.

Foi também anunciado que as viagens finalistas são canceladas. As agências de viagens terão de acordar nova data para as viagens ou uma forma de resolver os contratos.