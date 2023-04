Governo quer conclusão do novo Hospital de Évora até junho de 2024

O Ministério da Saúde admite que, devido à atual conjuntura, a obra de construção do futuro Hospital Central do Alentejo, adjudicada no final de 2020 à Acciona Construcción, possa ter “ajustamentos pontuais aos prazos”, mas assegura “o empenho de todas as partes em concluir o novo hospital no decurso do primeiro semestre do próximo ano, como previsto”.





