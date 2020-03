O número de portugueses que já pediram apoio "excede a capacidade de um só avião, por isso é que estamos a organizar dois voos", sublinhou.



"Espero que eles se realizem, visto que da nossa parte está tudo planeado para ser feito e por isso mesmo é que a nossa embaixada tem contactado os portugueses que pediram apoio pedindo-lhes que se dirijam já para o balcão da TAP no Aeroporto de Marraquexe para se proceder às inscrições devidas para que possamos ter as litas dos passageiros e tudo esteja devidamente regularizado e em ordem para que os voos se realizem", acrescentou.



Em declarações à Lusa, um dos portugueses retidos em Marrocos, António Borges da Costa, disse estar em Marraquexe, com mais cerca de 80 portugueses.



"Ontem [sábado] à tarde fizemos o check-in e estava tudo bem, à noite recebemos um e-mail a dizer que o voo estava cancelado. Estamos aqui desesperados", afirmou.



O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo.



O número de infetados ultrapassou as 154 mil pessoas, com casos registados em 139 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados.







PM // EL



Lusa/fim

"Essa ajuda está a ser organizada e nós temos neste momento em preparação dois voos da TAP fretados pelo MNE que se realizarão ainda hoje, desejavelmente até às 20:00, visto que essa foi a hora limite determinada pelas autoridades marroquinas", afirmou.Segundo explicou à Lusa, os dois voos serão realizados a partir de Marraquexe para Lisboa, porque "a grande maioria dos portugueses que foram nestes dois dias pedindo apoio à embaixada de Portugal em Marrocos sinalizaram estar em Marraquexe".