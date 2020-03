Inspetores do Trabalho querem suspender atendimento presencial. ACT cancela inspeções

O Sindicato dos Inspetores do Trabalho (SIT) pediu à direção da ACT exige a suspensão total do atendimento presencial. Em resposta ao Negócios a Autoridade para as Condições do Trabalho refere que se está a privilegiar o atendimento telefónico e informa que foi cancelada uma acção nacional de inspeções. Mas os serviços ainda aguardam orientações do Governo.

Os inspetores do trabalho querem suspender totalmente o atendimento presencial, substituindo-o pelo atendimento telefónico, como forma de proteção contra o surto do novo coronavírus.



Em resposta ao Negócios fonte oficial da ACT garantiu que já se está a priveligiar o atendimento telefónico e que a ação nacional de inspeções que estava prevista para os próximos dias foi cancelada.



De acordo com Carla Cardoso, presidente do Sindicato dos Inspetores do Trabalho (SIT), o pedido foi inicialmente negado pela direção da ACT, começando agora a surgir respostas positivas, ainda que não coordenadas a nível nacional.



"O que propusemos à direção foi reforçar esse atendimento telefónico", referiu ao Negócios Carla Cardoso, presidente do SIT. "Nem sequer estamos a pedir para deixar de trabalhar ou trabalhar de casa. Só queríamos trabalhar em segurança, não pondo em risco nem a nossa saúde nem a dos que nos rodeiam".





As propostas do SIT foram feitas a 28 de Fevereiro, num ofício que propunha "reduzir ao essencial o contacto com o público", "suspender o serviço informativo presencial", fazer um levantamento sobre as tarefas que podem ser feitas em teletrabalho ou "limitar a atividade inspetiva ao estritamente necessário – situações graves e urgentes". Foram inicialmente negadas e justificadas com as posições das autoridades de saúde.



Esta manhã, no entanto, Carla Cardoso referia já que "já há alguns dirigentes que estão a começar a permitir que o atendimento se faça por telefone – como em Lisboa, Porto, Coimbra e Sintra - mas noutras zonas do país quem recusa atendimento presencial está a ser ameaçado com processos disciplinares".



Questionada sobre o assunto, fonte oficial da ACT refere que "o atendimento presencial não foi cancelado porque não há orientações da DGS neste sentido mas houve reforço do atendimento telefónico. Estamos a contactar as pessoas que tinham marcação para avaliarem a possibilidade de serem atendidas por telefone em todos os serviços". E garante que há coordenação a nível nacional.



No seu site, a ACT já pede aos utentes que tentem encontrar respostas pela internet ou por telefone, antes de se deslocarem ao atendimento presencial.



ACT afirma que cancelou inspeções

Esta quinta-feira os inspetores foram confrontados com o anúncio da realização "de uma ação inspetiva a nível nacional concertada com inspetores da segurança social (ISS) a realizar num futuro muito próximo", com visitas a pelo menos quatro estabelecimentos por cada inspetor, o que reforçou a preocupação com eventuais contágios.



"Atendendo a que trabalhamos em equipa, em termos práticos teremos que visitar oito estabelecimentos", refere a presidente do sindicato. Os inspetores estagiários também participam nas visitas inspetivas, indicou a presidente do Sindicato.



Sobre este assunto, fonte oficial da ACT informou que "relativamente às ações inspetivas estava prevista uma ação nacional mas já foi cancelada".