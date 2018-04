Irlandesa Shire rejeita oferta de 49,4 mil milhões de euros da Takeda

A farmacêutica irlandesa Shire rejeitou uma oferta de compra da japonesa Takeda no valor de cerca de 49,4 mil milhões de euros. A Allergan poderá entrar na corrida pela Shire.

Reuters

Num comunicado emitido esta quinta-feira à tarde, a Takeda confirmou ter feito uma oferta de 46,5 libras por acção (53,5 euros) da Shire que foi rejeitada pela empresa cotada no índice FTSE 100.

Entretanto, a Reuters, citando fontes próximas, refere que a multinacional Allergan, fabricante de botox e de outros produtos farmacêuticos, estará em negociações para a compra da Shire. As fontes referem que não é claro se a Allergan, sedeada em Dublin, apresentou alguma proposta.

A proposta da farmacêutica asiática oferecia 17,75 libras (20,4 euros) em dinheiro e 28,75 libras (33,1 euros) em novas acções da Takeda por cada título da Shire.

A Shire revelou que esta foi a terceira oferta feita pela Takeda e que as negociações prosseguem para uma "proposta mais atractiva".

A concretizar-se a fusão, a nova empresa teria um volume de vendas de perto de 25.300 milhões de euros anuais, similar ao da farmacêutica britânica AstraZeneca.

Alguns analistas consideram que a Takeda poderá enfrentar dificuldades para financiar a operação, uma vez que a empresa nipónica está avaliada em cerca de 30,5 mil milhões de euros.