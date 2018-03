Portugal atingiu no ano passado o segundo lugar na lista mundial de países com mais órgãos de dadores falecidos, anunciou esta terça-feira o presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

Sérgio Lemos/Correio da Manhã

Em dador vivo, registaram-se 77 doações de rins e dois de fígado.

João Paulo Almeida e Sousa falava aos jornalistas à margem de um simpósio internacional sobre transplantação e doação de órgãos, que decorre em Lisboa.Esta subida à segunda posição é "uma excelente notícia", disse."Mais do que a nossa posição no 'ranking', significa que houve mais oportunidade de doação e portugueses que precisaram de mais um órgão para viver, e para viver com qualidade, e que tiveram acesso a esse órgão", adiantou.Portugal alcançou este segundo lugar num universo de 50 países, entre os quais estão representados "todos os países ocidentais".Em 2016, Portugal ocupava a terceira posição e, em 2015, o quarto lugar.Presente na inauguração, o ministro da Saúde sublinhou a importância deste lugar alcançado por Portugal e aproveitou para prestar o seu reconhecimento ao IPST e "a qualidade dos profissionais de saúde"."É este o reconhecimento que tem de ser feito ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), ao sistema de saúde, num país que não tendo os mesmos recursos que outros, tem feito tudo o que pode", disse.De acordo com o relatório da Coordenação Nacional da Transplantação sobre a actividade de doação e transplantação de órgãos entre 2012 e 2017, no ano passado foram colhidos 1.011 órgãos e realizados 895 transplantes.Ao nível dos transplantes realizados em 2017, assinalou-se um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior (864).Também os dadores aumentaram, atingindo os 351 em 2017, mais 14 do que no ano anterior.A maioria dos dadores estava em morte cerebral (330), 79 eram dadores vivos, 21 encontravam-se em paragem cardiocirculatória e dez eram dadores sequenciais.A principal causa de morte dos dadores foi clínica (80%), seguindo-se a traumática (20%).O maior número de dadores é oriundo do sul (137), seguido do norte (110) e do centro (104).Em relação aos órgãos, o aumento foi de 8% em relação ao ano anterior, registando-se a colheita de 1.011 em 2017. A idade média do dador foi de 53,8% (55,1% em 2016).