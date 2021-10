Prémios Saúde Sustentável: Projetos que mudam a vida das pessoas

Projeto 6. Roupas rastreáveis

André Bettencourt Sardinha defende que “a replicabilidade do modelo é possível para qualquer organização de saúde ou empresa de outro setor com o mesmo tipo de problemas”.

“O principal objetivo prende-se com a disponibilização de roupa e fardamentos a doentes e profissionais em condições adequadas de forma segura, atempada e sustentável do ponto de vista económico”, refere André Bettencourt Sardinha, do Centro Hospitalar Universitário de S. João. Foi esta instituição que concebeu o projeto e lançou concurso público internacional para a contratação do serviço.

O Sistema de Rastreabilidade Têxtil é um projeto para melhorar o processo de gestão de roupas hospitalares, tanto da roupa de cama e do doente como dos fardamentos dos profissionais, através da colocação de tags com a tecnologia RFID-UHF nas peças têxteis, para a localização das peças no circuito de rouparia, serviços clínicos e lavandaria.

Projeto 7. Moda e reciclagem

No que diz respeito à produção e comercialização, privilegia-se o processo de produção automatizado que permite um maior rigor na qualidade e uma diminuição do tempo de entrega. O desenvolvimento de uniformes de trabalho é feito pela WG Moda e WG Medical de modo a ligar a moda com os requisitos impostos à parte hospitalar no que diz respeito às certificações e testes ao produto.

Projeto 8. Reuniões para mais altas hospitalares

“Os objetivos deste projeto são diminuir a demora média de internamento no Serviço de Medicina Interna e Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) e reduzir os constrangimentos para a alta hospitalar do doente, como a não realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) para decisão de alta e eventuais problemas sociais dos doentes”, explicam Arménio Neves, administrador do Hospital Garcia de Orta, e Francisca Delerue, diretora do Serviço de Medicina Interna do mesmo hospital, que neste projeto contou com a parceria com a Lean Health Portugal.





“Como medida de melhoria, a equipa passou a realizar um Huddle Meeting diário de 15 a 20 minutos, em que passaram a discutir as altas do dia e do dia anterior, os MCDT pendentes para decisão de alta e os doentes com protelamento de alta e os seus motivos, permitindo resolver no imediato cada um dos problemas, agilizando as altas dos doentes”, referem Arménio Neves e Francisca Delerue.





A demora média de internamento do Serviço de Medicina Interna rondava cerca de 13,87 dias e uma mediana de 10,50 dias no início de abril de 2021 quando os Huddle Meetings começaram. Em julho, o tempo de internamento em média e mediana eram de 12,44 e 9. O número de doentes com protelamento de alta passou de 52 em abril para 35 em julho, e o número de dias de protelamento de alta desceu de 135 em abril para 100 em julho.





A sua evolução deve ser a aplicação a todos os serviços de internamento hospitalar, e é replicável em todas as instituições hospitalares.