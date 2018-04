Bruno Simão

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) recebeu 70.111 reclamações em 2017 relativas a prestadores de saúde públicos e privados, um crescimento de 18,4% face ao ano anterior.Os temas que mais originaram queixas foram: os procedimentos administrativos (20,3%), os tempos de espera (19,5%) e as questões relacionadas com a focalização no utente (17%), segundo o Público desta sexta-feira, 20 de Abril. Por dia, a insatisfação dos utentes com os prestadores de saúde originou em média 192 queixas.Analisando em específico o primeiro semestre de 2017, a maioria das reclamações (70,5%) recebidas diziam respeito a prestadores públicos, à semelhança do que aconteceu em 2016. Simultaneamente, foram também os prestadores públicos que receberam a maioria dos elogios por parte dos utentes.Em 2017, a ERS efectuou um total de 650 fiscalizações, com a maioria a terminar em arquivamento, dos quais 162 juntavam uma proposta de abertura de processo de contra-ordenação. Em nove dos processos foi também aplicada a medida cautelar de suspensão da actividade.